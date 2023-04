VR-fans kunnen sinds eind februari aan de slag met de PlayStation VR2 en hoewel er al een aantal toffe titels voor het platform zijn verschenen, is het op dit moment nogal gissen wat we in de toekomst allemaal aan games mogen verwachten. Eén van de speerpunten van de VR2 is om ontwikkelaars zoveel mogelijk features te geven waarmee ze kunnen werken tijdens de ontwikkeling van hun games.

In een nieuwe video komen nu een aantal ontwikkelaars – waaronder Jan-Bart van Beek van Guerrilla Games – aan het woord om die features te bespreken. Ze vertellen hoe zaken als foveated rendering, eye tracking, de resolutie en de haptische feedback van zowel de headset als de controllers helpen om spelers meer in hun games te zuigen.