De games van 2022 | Horizon: Forbidden West – Als je even terugdenkt aan dé toppers die de PlayStation 4 console op de markt bracht tijdens de vorige generatie, dan is de kans groot dat Horizon: Zero Dawn in je lijstje zal staan. Deze open wereld RPG van de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games wist ons van onze sokken te blazen bij de release in 2017, dankzij het erg intrigerende verhaal, een prachtige post-apocalyptische wereld en een mooi portie aan atmosferische taferelen. Centraal in dit alles staat de roodharige Aloy, die met haar trouwe boog al heel wat gevaren heeft overwonnen. Volgend jaar haalt ze die boog nog eens van onder het stof vandaan, want de onvermijdelijke sequel, Horizon: Forbidden West, is dan eindelijk onder ons.

Horizon: Forbidden West – Deze game speelt zich af na de gebeurtenissen van de eerste game en schotelt ons een nieuw avontuur met Aloy voor. De wereld wordt nog steeds bewoond door hordes aan mechanische monsters en de mensheid moet zien te overleven in gure omstandigheden. Een nieuwe dreiging lonkt, want een mysterieuze plaag, de ‘Red Blight’, breekt uit die de hele wereld teistert. Aloy gaat op zoek naar de bron van deze plaag en reist hiervoor af naar een gevaarlijk nieuw gebied, dat bekend staat als ‘The Forbidden West’. Op haar tocht doet Aloy beroep op oude bekenden, zoals Erend en Sylens, maar uiteraard loopt ze in deze sequel ook heel wat nieuwe gezichten tegen het lijf. Ook de gamewereld wordt uitgebreider dan ooit en zal heel wat gebieden hebben om te ontdekken, zoals een totaal vernielde versie van San Francisco.

Om die wereld te traverseren en alle gevaren onderweg te trotseren, heeft Aloy een hoop nieuwe snufjes gekregen. Het mêlee systeem is ditmaal erg diepgaand uitgewerkt, dus Aloy zal enkele spectaculaire combo’s bij elkaar kunnen knokken. Aloy krijgt nu ook toegang tot ‘Valour Surges’, speciale aanvallen die je kan uitvoeren als je je Valour Surge-balk hebt doen vollopen. Zij zal verschillende van deze aanvallen hebben, die de combat heel wat dynamischer moeten maken. Daarnaast krijgt Aloy ook een hoogtechnologische glider en een grappling hook, om zo snel door de omgevingen heen te kunnen geraken. Bovendien zal Aloy voor het eerst ook onder water op onderzoek kunnen gaan, dankzij een speciaal duikmasker. Heel wat vernieuwingen dus!

Voorlopige verwachting: Als Horizon: Forbidden West hetzelfde niveau weet te behalen als zijn voorganger, kunnen we met een gerust hart zeggen dat dit een topper zal worden. We hopen echter dat deze sequel het origineel kan overtreffen, want we weten intussen al dat er heel wat nieuwigheden aan de game worden toegevoegd. Tegelijk hopen we ook dat Horizon: Forbidden West niet de volgende ‘dertien-in-een-dozijn’ openwereldgame wordt, maar de expertise van ontwikkelaar Guerrilla Games doet ons geloven dat dit helemaal in orde zal komen. Deze game verschijnt op 18 februari voor de PS4 en PS5.