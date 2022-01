Gisteren werd zowel de PlayStation VR2 als de vr-game Horizon: Call of the Mountain aangekondigd op CES 2022, nieuws dat uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan is. De hypemolen werd in gang gezet met een mooie trailer en wordt nu verder aangezwengeld door een voormalige werknemer van Guerrilla.

De man, game designer Chris James, liet op Twitter uitschijnen dat Call of the Mountain de lat hoger zal leggen voor Triple-A vr-games. Een veelbelovend statement, al is het uiteraard ook marketingpraat en geeft James zelf toe niet aan de game gewerkt te hebben. Kies dus vooral zelf hoeveel waarde je zijn uitspraak toebedeelt.