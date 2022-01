Special | Dit zouden we graag terug willen zien bij PlayStation VR2 – Sony werkt momenteel aan de opvolger van PlayStation VR en dat onder de simpele naam ‘PlayStation VR2’. Wanneer de headset uitkomt is natuurlijk nog afwachten, maar dat stopt ons niet om al zo hier en daar vooruit te blikken. Met de basis van PlayStation VR hebben we natuurlijk een uitstekende indruk gekregen van wat er zoal mogelijk is en met de opvolger op komst, zit er qua potentie nog veel meer in de games. En games, daar hebben we er in de afgelopen jaren behoorlijk veel van gespeeld en gezien. Sommige titels hebben een dermate goede indruk achtergelaten waar we meer van willen zien op het nieuwe platform.

Dinosauriërs maken indruk



Al eeuwenlang zijn dinosauriërs iets wat de mensheid intrigeert. De enorme skeletten, de musea, de onderzoeken en meer, er is genoeg over te vinden. Onze eerste kennismaking met dino’s in een virtual reality game was via Robinson: The Journey. Een boeiende game die puzzelen met onderzoeken combineerde terwijl je je kon vergapen aan huizenhoge wezens. Daarnaast zag het er schitterend uit, maar helaas is er verder weinig met deze titel en eventuele vervolgen gedaan, laat staan dino’s. Dino’s zijn en blijven interessant en in virtual reality wordt daar een schepje bovenop gedaan. Voor de nieuwe headset hopen we een nieuwe Robinson te zien of gewoon een game met dino’s in de hoofdrol, dat is ook goed. Misschien een Jurassic Park game?

Racen op het scherpst van de snede



Driveclub is een franchise die de ondergetekende een warm hart toedraagt. Het was een unieke game vanwege de objective based races, waardoor het destijds fris aanvoelde. Met de introductie van PlayStation VR verscheen Driveclub VR, die een extra dimensie aan het racen toevoegde. Niet langer was het voor de gemiddelde mens onmogelijk om jezelf in een Ferrari, Aston Martin of Lamborghini te wanen, dat kon gewoon in-game. Bovendien was het racen zelf ook erg tof en daar mag meer mee gedaan worden. Een nieuwe Driveclub zal er niet inzitten, maar Gran Turismo 7 is daar natuurlijk een schitterend alternatief voor. Gran Turismo Sport kent ook een vr-onderdeel, dus laten we hopen dat het in Gran Turismo 7 eveneens voorkomt.

Volop actie in een ‘actiefilm’



Een andere titel die indruk wist te maken is Blood & Truth, een actievolle shooter waarbij je jezelf in een heuse actiefilm waande. Het was een van de weinige titels die de PlayStation VR Aim controller gebruikte in een hedendaagse setting, en waarin het ook goed werkte. Bravo Team deed dit ook, maar als game was het niet veel soeps. In het universum van Blood & Truth is echter meer mogelijk en de kwaliteit van die game was ook uitstekend. Dus dat is typisch zo’n game die ze als franchise kunnen voortzetten. Zeker nu met de nieuwe mogelijkheden in de controller, liggen er veel kansen om de ervaring te intensiveren.

Spelen met zintuigen



Virtual reality heeft zich bewezen als een middel waarmee games net dat beetje extra krijgen. Hoewel veel titels op een net wat andere manier gespeeld moeten worden, is het niet per se altijd even origineel. Leuk is het zeker, maar originaliteit is wat zeldzamer. Maar vanwege het perspectief en de ervaring, liggen er veel mogelijkheden om met zintuigen te spelen en een game die dat op een goede manier deed was Blind. Misschien qua uitvoering in de gameplay niet het beste ooit op het platform, maar het deed iets wat enkel in virtual reality echt goed ervaren kan worden. Een zwart beeld voorschotelen en door te tikken met je stok, witte lijnen van de contouren laten zien in de zin van echolocatie, aangezien je blind bent. Fascinerend om te ervaren en precies dat soort concepten zien we graag vaker voorbij komen, omdat het wat nieuws doet.

Platformers zoals Astro Bot



Sony PlayStation heeft met de Astro Bot franchise, dat ontstaan is als introductie tot nieuwe consoles, ergens wat onbewust een nieuwe franchise gecreëerd. De twee hoogtepunten tot op heden zijn Astro’s Playroom op de PlayStation 5, wat een heuse game was die gratis bij de PlayStation 5 geleverd werd, en natuurlijk Astro Bot: Rescue Mission, wat een volwaardige platformer was die je in virtual reality diende te spelen. Schitterende levels, creatieve camerastandpunten voor de puzzels, indrukwekkende eindbazen, het was een aaneenschakeling van uitstekende platform gameplay. Helaas krijgen we relatief weinig platformers voor onze kiezen in virtual reality, terwijl dat echt uitstekend tot z’n recht komt op het platform.

Nieuw bezoekje aan een universum ver weg



Star Wars is helemaal hot en hoewel we zo nu en dan een nieuwe game krijgen, is het aanbod voor virtual reality vrij beperkt. Star Wars Squadrons liet echter zien dat het platform zich perfect leent voor een goede fighter in de ruimte. De graphics waren schitterend, de gameplay was heerlijk en het avontuur op zichzelf is meer dan de moeite waard. De game niet gespeeld? Haal ‘m zeker in huis en probeer het met name in virtual reality. Nu zijn spaceshooters in vr nu precies niet zo zeldzaam, maar Star Wars games daarentegen wel. De eerder genoemde game smaakt absoluut naar meer en het is te hopen dat er meer Star Wars titels voor PlayStation VR2 gaan verschijnen, want er liggen genoeg mogelijkheden. En als het geen shooter in space is, dan zijn we ook wel te porren voor lightsaber gevechten…

Het ultieme angstaanjagende effect



Horrorgames kunnen op een televisie al behoorlijk angstaanjagend zijn, zeker met de juiste pacing en sfeer. Dat naar een hoger plan tillen deed Capcom met Resident Evil VII: Biohazard, die van A tot Z met PlayStation VR speelbaar was. Nu zijn er meer horrorgames voor PlayStation VR beschikbaar, maar enorm is het aanbod niet. Capcom heeft echter bewezen dat mensen wel interesse hebben, aangezien statistieken jaren terug lieten zien dat vrij veel mensen Resident Evil VII in virtual reality hebben gespeeld. Zo’n beleving geeft de game zoveel meer waarde, omdat je er echt middenin zit en het valt te hopen dat Capcom dit voortzet met z’n reeks, maar dat ook andere ontwikkelaars dit volgen. Virtual reality geeft horror een nieuwe dimensie en dat willen we meer zien! Stel je eens voor, P.T. of Silent Hills in vr, dat zou fantastisch zijn.

En daarmee hebben we een aantal titels/genres benoemt waarvan we meer zouden willen zien bij PlayStation VR2. Het is natuurlijk slechts het topje van de ijsberg, want er is nog veel meer beschikbaar ofwel te verzinnen. Wat zou jij graag willen zien bij PlayStation VR2? Of heb je nog leuke ideeën, dan kan je dat hieronder laten weten.