De games van 2022 | Gran Turismo 7 – In 1997 verscheen Gran Turismo voor de allereerste PlayStation-console. Hoewel weinig mensen het destijds waarschijnlijk hadden verwacht, groeide Gran Turismo in de loop der tijd uit tot één van de bekendste exclusieve gamereeksen voor de consoles van Sony. Voor iedere generatie PlayStation verschenen één of meerdere delen van Gran Turismo. Het duurde een paar jaar totdat we de eerste Gran Turismo-game op de PlayStation 4 konden verwelkomen, maar voor de PlayStation 5 hoeven we minder lang te wachten. Nadat de game eerder werd uitgesteld, is het de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2022 de lichten op groen gaan en Gran Turismo 7 onze kant op komt scheuren.

Gran Turismo 7 – Hoewel het vorige deel in de serie, Gran Turismo Sport, een afwijkende titel zonder cijfer had, behoorde het volgens de ontwikkelaar wel tot de hoofdreeks. Toch week Gran Turismo Sport qua opzet wat af van de eerdere delen, met een grotere focus op competitief online racen. Met Gran Turismo 7 lijkt Polyphony Digital weer terug te gaan naar de kern van eerdere delen. Hoewel online racen natuurlijk nog steeds mogelijk is (en daar heeft Gran Turismo Sport zeker een mooie basis voor gelegd), keren verschillende klassieke modi en features terug. Zo maakt de Simulation solomodus een comeback en kunnen we tevens features als de Driving School, het tunen van auto’s, dynamisch weer en de fotomodus ‘Scapes’ verwachten.

Verder zal Gran Turismo 7 ons vooral de ervaring brengen die we van de simreeks kennen. Een groot aanbod aan auto’s van alle soorten en maten, waarmee je kunt rondrijden op diverse circuits over de hele wereld. Hieronder vallen ook klassieke Gran Turismo-circuits, zoals het recent onthulde Deep Forest Raceway. Wat in de jaren na de release van Gran Turismo Sport opviel, was de uitstekende post-launch ondersteuning. Polyphony Digital voegde onder meer een traditionelere singleplayer modus toe, evenals meer dan 100 auto’s en tientallen tracks. Als de ontwikkelaar dezelfde weg bewandelt met Gran Turismo 7, hoeven we ons de komende jaren zeker niet te vervelen met het nieuwe deel.

Voorlopige verwachting: Voor zover we nu kunnen oordelen, lijkt het erop dat Gran Turismo 7 een perfecte combinatie wordt van de beste onderdelen uit voorgaande games uit de serie. Er komt gelukkig weer een grotere focus op singleplayermodi, zoals we die uit de oudere delen kennen. Tegelijkertijd zullen ook liefhebbers van multiplayer zich niet vervelen, want Gran Turismo Sport deed op dat vlak eveneens veel goeds en dus kan die basis gebruikt worden voor het online gedeelte van Gran Turismo 7. Verder is dit de eerste Gran Turismo-game die op de PlayStation 5 uitkomt, dus we verwachten de potentie van Sony’s nieuwste console daar wel in terug te zien. We hopen dat Polyphony Digital geen verdere pitstops meer nodig heeft en we gewoon volgens planning, zonder verder uitstel, vanaf 4 maart 2022 aan de slag kunnen met Gran Turismo 7.