Sony en ontwikkelaar Polyphony Digital hebben een nieuwe video van Gran Turismo 7 vrijgegeven. Ditmaal gaat het om een video die pure gameplay laat zien, afkomstig van de PS5-versie van de game. In de video wordt een ronde gereden op het Deep Forest Raceway circuit.

Fans van de Gran Turismo-reeks zullen Deep Forest Raceway zeker kennen. Dit circuit zat in de oorspronkelijke Gran Turismo en sindsdien keerde het terug in ieder deel van de serie, met uitzondering van Gran Turismo Sport. In Gran Turismo 7 zal Deep Forest Raceway dus weer terugkeren.

De release van Gran Turismo 7 staat gepland voor 4 maart 2022. De game verschijnt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.