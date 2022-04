In de laatste paar jaren van de vorige eeuw was Gex één van de ‘mascotte games’ waar meerdere delen van verschenen. Het laatste spel dat verscheen was Gex 3: Deep Cover Gecko, maar het was klaarblijkelijk de bedoeling dat er in ieder geval nog een game in deze franchise zou verschijnen.

Er is namelijk een demo opgedoken van Gex jr. voor de originele PlayStation. Deze werd gevonden op een oude CD-R, die gedateerd stond op 25 januari 2001. Deze CD is ondertussen gearchiveerd op archive.org.

De korte demo laat een kleurrijke 3D wereld zien met daarin Gex jr. Net zoals zijn vader is de kleine gekko gek van one-liners. Dankzij YouTuber justz00t kunnen we je de beelden onderaan dit bericht tonen.

Gex jr. mag dan nooit het levenslicht hebben gezien, hoogstwaarschijnlijk komt er wel weer een Gex-game aan. De Europese en Japanse tak van Square Enix hebben namelijk een nieuw handelsmerk voor Gex laten vastleggen.