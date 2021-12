In 1995 werd Gex uitgebracht voor de originele PlayStation, de SEGA Saturn, de 3DO en de pc. De platformer van ontwikkelaar Crystal Dynamics kreeg in 1998 een vervolg in de vorm van Gex: Enter the Gecko en in 1999 werd de trilogie afgerond met Gex 3: Deep Cover Gecko. Er werd nog aan een vierde deel voor de PlayStation 2 gewerkt, maar die werd geannuleerd. In 2000 kwam er nog een boek uit, maar daarna hebben we niets meer van de bijdehande gekko vernomen.

Tenminste, tot nu dan, want Square Enix heeft een nieuw handelsmerk voor Gex geregistreerd. Onze collega’s van Gematsu hebben de registratie op de website van het European Union Intellectual Property Office opgemerkt en sindsdien is onze vergeten groene vriend weer in het nieuws. In 2017 is het Square Enix Collective programma gestart, dat ontwikkelaars de mogelijkheid biedt om games ‘te pitchen’ onder andere gebaseerd op oude IP’s. Een nieuwe Legacy of Kain komt niet van de grond, maar wellicht heeft Gex meer succes.