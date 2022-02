Zoals je hier al kon lezen heeft Square Enix in Europa een nieuw handelsmerk voor Gex geregistreerd. Gex is een platformer die in 1995 het levenslicht zag en waar er in totaal drie games van verschenen zijn. Nu heeft Square Enix in Japan hetzelfde gedaan, wat toch wil zeggen dat een eventuele nieuwe release of remaster op komst is voor de huidige platformen.

Ook een port naar de smartphone zou bij de opties kunnen behoren, aangezien Square Enix hetzelfde al een keer gedaan heeft met de klassieke Dragon Quest titels. Wel weten we haast zeker dat er snel wat meer nieuws zal volgen, aangezien de oppositieperiode voor het Europese handelsmerk eindigt in april 2022. Dus voor alle fans is het nog even wachten op meer nieuws.