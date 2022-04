Xbox gaat middels het Xbox Mentoring Program vrouwen begeleiden in het opstarten van hun videogame carrières. Hiermee hoopt de techgigant een nieuwe generatie vrouwen te inspireren en inzichten te geven in een doorsnee werkdag van vrouwen die reeds actief zijn bij Xbox of één van diens ontwikkelaars.

Je kunt je via de Xbox Mentoring website inschrijven en meteen een overzicht zien van de beschikbare mentrices. Er komen verschillende gezichten en disciplines langs, zoals uitvoerende producentes, business leads en directrices. Bij het inschrijven maak je kans om een 1-op-1 coaching sessie met één van de dames te krijgen. Op dit moment is het alleen voor een select aantal regio’s mogelijk om te registeren, zoals de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Japan en meer.

Op het moment is de Benelux (nog) niet beschikbaar en zal het programma zo’n drie maanden draaien, maar via de FAQ laat men wel al weten dat de intentie er is om het aankomende jaar door te gaan en uit te breiden naar meer regio’s.