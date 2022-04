Ubisoft deed met Hyper Scape ook een duit in het zakje wat Battle Royale-games betreft. Helaas werd deze titel geen succes en daarom zal het spel eind deze maand niet meer te spelen zijn. Het ziet er naar uit dat dit niet betekent dat de Franse ontwikkelaar/uitgever het desbetreffende genre gedag zegt.

Volgens bronnen van Exputer zal Ubisoft met een nieuwe Battle Royale-game op de proppen komen, die nu onder de naam ‘Pathfinder’ door het leven gaat. Hierin strijden teams van vier personen tegen elkaar en AI-gestuurde vijanden, en is het de bedoeling om naar het midden van de map te geraken.

Het einddoel wordt echter geblokkeerd door twee muren, waar een aantal poorten in zitten. Welke poorten je stuk kunt maken en welke niet verschilt per ronde. Als je eenmaal in het midden van de map bent aangekomen, staat er ook nog een baasgevecht op je te wachten.

De personages waar je uit kunt kiezen worden ‘Heroes’ genoemd en een ieder heeft zijn of haar eigen speciale vaardigheden. Er is ook een centrale HUB aanwezig waar je verschillende evenementen kunt spelen en shops kunt vinden.

De game is nog niet zo lang in ontwikkeling, dus het zal wel even duren voordat we met de nieuwe Battle Royale aan de slag kunnen. Mits het bestaan van de game natuurlijk klopt, want Ubisoft heeft officieel geen aankondiging gedaan.