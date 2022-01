In de zomer van 2020 betrad Ubisoft het Battle Royale genre met de geinige shooter Hyper Scape, een game die sindsdien ook de nodige ondersteuning heeft gekregen – tot ongeveer een jaar na de release. Toch is het niet het succes gebleken dat Ubisoft voor ogen had, want een kleine twee jaar later zal de stekker eruit getrokken worden.

Ubisoft laat weten dat de servers van de game in april voorgoed gesloten zullen worden. Om precies te zijn zal dit op 28 april gaan gebeuren en nadien is het niet langer mogelijk om de shooter te spelen. De verklaring van Ubisoft leest als volgt: