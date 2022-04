Wie van roguelites houdt moet binnenkort even goed zijn of haar agenda in de gaten houden. In 2013 verscheen Rogue Legacy en deze sidescrolling game scoorde meer dan prima bij fans en media. Het vervolg, Rogue Legacy 2, is sinds 2020 al in early access en de titel krijgt na twee jaar nu een officiële release.

Op 28 april zal Rogue Legacy 2 niet langer meer in early access verkeren en vanaf die dag kun je aan de slag met de 1.0 versie van de game op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Door de jaren heen is de game voorzien van updates die nieuwe wapens, vaardigheden en meer content met zich mee brachten. Naast de releasedatum is er ook een nieuwe trailer verschenen die een duidelijk beeld geeft wat jou te wachten staat in Rogue Legacy 2.