Toen Shenmue III in 2019 uitkwam, stak regisseur Yu Suzuki het niet onder stoelen of banken dat hij graag de franchise wilde verderzetten, ook al zette de game nu niet echt indrukwekkende cijfers neer. Een hoopvolle belofte voor fans van de franchise, maar momenteel is daar nog niets van gekomen. Uitgever 110 Industries lijkt echter meer te weten.

De studio postte onlangs een post op Instagram om hun volgende game, Wanted: Dead, te promoten, waarop een Shenmue-fan een comment plaatste met de opmerking dat de studio dringend Yu Suzuki moet contacteren om Shenmue IV te maken. Iemand van 110 Industries gaf antwoord en verwees naar de aanwezigheid van Yu Suzuki bij hun Tokyo Game Show-presentatie van vorig jaar.

– “You guys gotta hook up Yu Suzuki and get Shenmue IV made. This is giving me Shenmue vibes!!”

– “Guess why he was at our TGS stream. 😅 “