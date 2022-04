Gezien het succes van Fortnite bij de jongere doelgroep is het haast een no-brainer voor wellicht ’s werelds bekendste speelgoedmerk, LEGO, om een samenwerking met ontwikkelaar Epic Games aan te gaan. Dat dit nieuwe project voornamelijk gericht is aan kinderen mag duidelijk zijn, want middels hun persbericht willen ze duidelijk maken dat veiligheid voor de kinderen voorop staat.

Epic Games en LEGO willen hun project echter niet definiëren als zijnde een ‘game’, maar als een interactieve ervaring voor jong en oud. Hierbij wordt ook de metaverse aangehaald, wat op zich ook wel wat vraagtekens bij ons oproept. Het beste wat we kunnen verzinnen is iets in de richting van Minecraft en Roblox, maar aan de andere kant had LEGO al ooit zo’n soort game met LEGO Worlds. Wat Epic Games en LEGO precies aan het bekokstoven zijn zal in de toekomst duidelijker worden.