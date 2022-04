Vandaag is er in Japan een feestje. Kingdom Hearts bestaat 20 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden met een groot evenement. Tetsuya Nomura heeft een mooi bericht achtergelaten op het evenement. Een lang bericht dat je hieronder kunt lezen, waarin hij zijn waardering uitspreekt over onder andere de fans, maar dat hij passioneel aan de franchise heeft gewerkt:

“When I look back on the past, I think back to the time I first started this project called Kingdom Hearts.

I put everything I had into it, even to the point of becoming an empty shell whenever I finish working.

I want everyone to be happy, after all, that’s what I’ve always been trying to do.

What is this story of the heart being told throughout the series?

These stories of the heart told in my works are a reminder of those hearts that are no longer with us.

Those hearts are always there, staying by your side.

That’s what I think.

Thank you so much for your support over the past 20 years.

And I look forward to everyone’s support in the future.”