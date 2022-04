Ontwikkelaar Croteam en Gungrounds werken samen met uitgever Devolver Digital al een aantal jaar aan Serious Sam: Tormental. Dit is een top-down roguelite shooter die gebaseerd is op de Serious Sam-franchise. De game was ruim drie jaar te spelen als early access-titel, maar inmiddels is Serious Sam: Tormental nu officieel uitgebracht voor de pc op Steam.

De volledige release bevat een hoop nieuwe content ten opzichte van de versie die in early access te spelen was. Zo is er met The Fortress een nieuw gebied aan de game toegevoegd, evenals nieuwe vijanden, wapens, quests, personages en nog veel meer.

Om de officiële release van Serious Sam: Tormental te vieren heeft Devolver Digital de onderstaande trailer uitgebracht.