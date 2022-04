Lake is een game van Gamious, een gameontwikkelaar uit Haarlem. In het spel speel je als Meredith Weiss, die haar drukke leven en haar baan bij een softwarebedrijf tijdelijk inruilt voor een terugkeer naar haar rustige geboorteplaats, midden in de natuur, om daar post te bezorgen. De game heeft een grote focus op het verhaal en als speler heb je veel invloed op de keuzes van Meredith, die zowel oude bekenden als nieuwe mensen tegenkomt in het dorp waar ze opgroeide.

Vorig jaar verscheen Lake al voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, maar nu is de game van Nederlandse makelij ook uitgebracht voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Je kunt de game aanschaffen in de PlayStation Store, maar in Europa is er ook een fysieke uitgave beschikbaar.

Om de release op de consoles van Sony te vieren én om je een indruk te geven van Lake, is de onderstaande trailer verschenen.