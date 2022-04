De PlayStation VR 2 is nog niet voorzien van een releasedatum, toch meent Ross Young – de grote baas van Display Supply Chain Consultants – hier meer over te weten. Volgens hem is de VR headset namelijk uitgesteld.

Het was volgens Ross de bedoeling dat de nieuwe hardware nog dit jaar in de winkel zou komen te liggen. Dit werd in juni van het vorige jaar ook al gezegd door Bloomberg. De CEO van DSCC laat in een tweet weten dat de PlayStation VR 2 nu is uitgesteld naar 2023.

In januari van dit jaar kwam het gerucht naar buiten dat de productie van de VR headset voor de PlayStation 5 op korte termijn ging beginnen. Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat het in ieder geval de bedoeling was dat de PSVR 2 eind dit jaar moest uitkomen.

Wat dat betreft zou de nieuwe informatie van Ross wel degelijk kunnen kloppen en kunnen we pas volgend jaar met de virtual reality headset aan de gang. Het is echter geen officieel nieuws, dus neem het met het bekende korreltje zout.