Sony ondersteunt pc’s en Macs meer dan ooit tevoren, niet alleen middels ports van geliefde games, maar ook de DualSense controller is al bij een aantal pc-games – zoals Assassin’s Creed: Valhalla – volledig ondersteund. De controller is sinds iOS 14.5 tevens aan je iOS-apparaat te koppelen. Sony lijkt de smaak te pakken te hebben, want er lijkt een nieuwe firmware update applicatie onderweg te zijn voor Windows- en Mac-gebruikers.

De fabrikant rolt met enige regelmaat updates uit voor de controller, maar je moet op het moment wel een PlayStation 5 hebben staan om je controller van een update te voorzien. Een oplettende Reddit-gebruiker merkte een inmiddels verwijderde website op die een ‘firmware updater’ noemt voor zowel Windows als Mac. Het moet dus straks mogelijk zijn om zowel via je pc als Mac je DualSense controller te updaten.