Vorig jaar maart maakte Sony bekend dat er een film op komst is van Ghost of Tsushima. Het zal nog wel even duren voordat we de prent te zien krijgen, want er is nu pas een schrijver gevonden.

Deadline meldt dat Takashi Doscher het script zal schrijven voor de Ghost of Tsushima-film. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het verhaal en de regie van Only uit 2019 en Still uit 2018. Beide films waren geen hoogstandjes, maar Doscher lijkt extra enthousiast te zijn over dit project.

Of dit er voor zal zorgen dat Ghost of Tsushima beter zal worden ontvangen is afwachten.