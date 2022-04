De lente uitverkoop in de PlayStation Store is al even bezig en zoals Sony wel vaker doet, hebben ze de sale halverwege een update gegeven. Er zijn via de update over de 500 nieuwe deals bijgekomen voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5, waarvoor eerdere deals plaats hebben moeten maken.

Om een idee te geven van de titels die nu in de aanbieding zijn dankzij de update, WWE 2K22, Babylon’s Fall, Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök, Farming Simulator 22 en OlliOlli World zijn een paar (zeer) recente releases die je al tegen een scherpere prijs aan kunt schaffen.

Gezien Sony de ‘nieuwe titels’ willekeurig in de sale heeft geplaatst is een compleet overzicht presenteren echter wat lastig. Daarom verwijzen we je graag naar de sale in de PlayStation Store zelf om te kijken of er wat voor je tussen zit. Daarvoor dien je hier te klikken.

