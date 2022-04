Horror en Roguelite is op zich een behoorlijk logische genre combo. Papercut Mansion voegt aan dit mengsel echter een behoorlijk uniek ingrediënt toe: de verdiepingen in het titulaire landhuis zijn volledig op papier uitgetekend, ingescand en vervolgens op de computer in 3D omgezet.

Het grafische stijltje – hieronder prima geëtaleerd in een aanstekelijke gameplay trailer – is dan ook de voornaamste troefkaart van Papercut Mansion. De game zelf tikt alle vakjes aan die je van een roguelite mag verwachten, met uitdagende vijanden en escape room achtige puzzels.

Papercut Mansion zal nog dit jaar verschijnen op pc en consoles. Laat maar komen!