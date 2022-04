Er was heel wat ophef over de eerste Sonic the Hedgehog film na de initiële aankondiging, voornamelijk vanwege het uiterlijk van de held. Alvorens de film uiteindelijk na heel wat uitstel op het witte doek verscheen in 2020, werd er zodoende heel wat gesleuteld aan het imago.

Dat vertaalde zich naar veel meer enthousiasme voor de film en zeer goede resultaten bij de release. Ondertussen is ook het vervolg op Sonic the Hedgehog verschenen, en om de hype wederom op te laten laaien is de voorganger nu ook via Netflix te bekijken. Niet dat de opvolger deze extra hype daadwerkelijk nodig lijkt te hebben, want het heeft in de Verenigde Staten nu al het record voor hoogste opbrengsten ooit voor een film, die gebaseerd is op een game(personage).

Een derde Sonic the Hedgehog film en een tv-serie spin-off gebaseerd op Knuckles zijn ondertussen ook aangekondigd.