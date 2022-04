Onlangs kregen point-and-click fans het blijde nieuws te horen dat Monkey Island een terugkeer zou maken in de vorm van ‘Return to Monkey Island’. We weten intussen al dat Ron Gilbert en Dave Grossman opnieuw aan de leiding staan en dat de game een vervolg zal worden op Monkey Island 2. De schrijvers maken van de gelegenheid ook even gebruik om het wat vreemde einde van die game op te lossen.

Als je Monkey Island 2 gespeeld zou hebben, dan weet je misschien vast nog wel dat het einde van de game wat ambigu was. We geven geen spoilers in het geval je dit nog wilt ervaren, maar fans hebben al vaak gespeculeerd over wat het nu precies wil zeggen. Latere games in de franchise (van andere schrijvers) kozen ervoor dit einde volledig te negeren, maar het lijkt erop dat Return to Monkey Island direct zal voortgaan op het einde van Monkey Island 2. In een recent interview bevestigde Gilbert dit.

“One of the things that was very important to me about this was that I did want the game to start right at the end of Monkey Island 2, when you walk into that amusement park. I wanted the game to start there.

I don’t want to go into all the details of it, but we do start there, and then it takes lots of weird twists and turns that you would expect from us.”