Het was toch geen 1 april grap toen Ron Gilbert via zijn blog (Ye Olde) Grumpy Gamer liet weten dat hij met een nieuwe Monkey Island game bezig was. Slechts enkele dagen later kondigde hij het project officieel aan via Twitter op zijn eigen tijdlijn en op dat van LucasFilm games.

En de fans zijn enorm enthousiast, want vrijwel het hele internet stond direct vol lof over Gilbert en zijn trackrecord. Ondanks dat Gilbert toch wel het brein achter de franchise is, komt het als extra goed nieuws dat oude bekenden die toentertijd veel werk leverden aan de games, nu ook weer present zijn in het ontwikkelteam.

De game staat gepland voor release nog ergens dit jaar. Op welke platformen de game zal uitkomen werd nog niet bekendgemaakt. De aankondigingstrailer check je hieronder!