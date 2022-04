Ubisoft opereert al jaren volgens een zekere blauwdruk. Daardoor behalen hun games een basisniveau van kwaliteit, maar voelen ze allemaal ook een beetje hetzelfde aan. Of je nu Assassin’s Creed, Far Cry of Ghost Recon voorgeschoteld krijgt, het draait altijd om een steeds groter wordende open wereld vol content die na verloop van tijd repetitief begint aan te voelen.

Je zou kunnen stellen dat ze er bij Ubisoft van overtuigd lijken dat groter ook beter betekent. De focus ligt schijnbaar eerder op het afleveren van grotere spelomgevingen dan op het vullen van diezelfde omgevingen met unieke gameplayscenario’s. In een interview met Games Industry heeft de uitgever nu echter aangegeven dat ze zich wel degelijk bewust zijn van deze valkuil.

“Do we need games to be bigger? No. Are some games going to benefit from being able to be bigger? Absolutely. No part of a game should be driven by ‘more is better.”