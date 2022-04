Nadat er al eerder geruchten waren over een Xbox Game Pass Family Plan, draagt journalist Brad Sams ook bij met wat nieuwe info. Volgens hem zou het familie abonnement ergens in de herfst van 2022 worden uitgebracht.

De journalist maakt echter ook de kanttekening dat de tijdlijn constant verschuift, en dat de huidige planning totaal anders kan zijn dan de uiteindelijke launch van de nieuwe abonnementsvorm.

Microsoft heeft zelf nog niks concreets gedeeld over een familie abonnementsplan en wat je hierbij zou kunnen verwachten. Het is dus nog even afwachten op de details, maar daarover zullen we vast meer horen aankomende zomer.