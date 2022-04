Als je Halo Infinite, Forza Horizon 5 of Age of Empires IV gekocht en gespeeld hebt vanaf de release en voor 28 februari jongstleden, dan kom je in aanmerking voor een extra. Het gaat om de pc-versie van de games die je gespeeld moet hebben en indien dat het geval is, kun je drie maanden Game Pass voor pc claimen.

De enige voorwaarde naast de game(s) gespeeld te hebben in de genoemde periode, is dat je niet eerder lid was van (Xbox) Game Pass. Indien dat het geval is, dan maak je aanspraak op deze deal en daarvoor kan je hier terecht.

Na deze trial zul je de normale prijs voor een lidmaatschap betalen, maar als je daar geen trek in hebt kun je dat in je account instellen. Oftewel, je zit nergens aan vast als je van dit aanbod gebruikmaakt.