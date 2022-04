Portal is afgezien van een uitstekende puzzelfranchise ook een serie met een interessant verhaal. Nu is het al lang geleden dat Portal 2 uitkwam, maar nog niet alles is verteld. Dit blijkt uit de woorden van de mede schrijver van de Portal games, die er op aandringt (bij Valve) aan een derde game in de reeks te beginnen.

In de Kiwi Talkz podcast zegt Erik Wolpaw, dat ze aan Portal 3 moeten beginnen. De voornaamste reden is eenvoudig, hij wordt steeds ouder en straks komt er een punt waarop hij en anderen te oud zijn om nog aan Portal 3 te beginnen. Daarom moeten ze het nu gaan doen.

“We’ve gotta start Portal 3. That’s my message to… to whoever. I am not getting any younger. We are reaching the point where it’s crazy to think [that we’re] literally going to be too old to work on Portal 3, so we should just do it.”

Wolpaw zou als het aan hem ligt op elk moment aan een nieuwe Portal beginnen, want dat wil hij graag. Het punt is echter dat hij dat niet alleen kan en daarom dringt hij er op aan dat Valve stappen gaat nemen het te realiseren.

“Oh yeah, I would love to. I’d work on another Portal in a second, but I can’t make it happen by myself.”

Oh, I could advocate for it […] it might help a little bit, but the problem is [Valve has] 300 employees and I don’t know exactly the breakdown – how many of them are on the production side versus Steam business side versus legal versus whatever.

So there’s a lot of opportunity cost to taking 75 people and trying to get a game made.”