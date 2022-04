Naughty Dog heeft al laten weten dat zij de mogelijkheid tot nieuwe Uncharted-games openhouden. Een nieuwe recruiter van de ontwikkelaar hint nu dat het PlayStation Studios-team hier mogelijk al langzaamaan mee aan de slag is gegaan.

Christina-Marie Drake McBrearty is deze maand begonnen bij Naughty Dog als ‘primary recruiter’. Via LinkedIn laat ze weten dat ze op zoek is naar nieuw talent voor de ontwikkelaar, die ingezet kan worden voor nieuwe titels, alsook voor de nalatenschap van Uncharted.

De grote vraag is dan wat de nieuwe recruiter precies met ‘de nalatenschap van Uncharted’ wil zeggen. Betekent dit dat er al plannen zijn voor nieuwe delen in de serie, staan er wellicht (weer) remakes van eerdere delen gepland of heeft Naughty Dog iets heel anders in gedachte voor de succesvolle serie?