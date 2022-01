Voordat Uncharted 4: A Thief’s End uitkwam liet Naughty Dog weten dat dit het laatste deel in de serie zou zijn. Begin februari 2020 kwamen ze hier een beetje op terug en nu lijkt het er steeds meer op dat hun standpunt toch veranderd is.

Uncharted: The Lost Legacy creative director Shaun Escayg en game director Kurt Margenau hebben tegenover GamesRadar laten weten dat de studio warme gevoelens heeft voor de serie. Margenau is dan ook van mening dat ze nooit nooit zullen zeggen tegen een nieuw deel in de Uncharted-reeks.

“I think we can say for certain that we can never say never. Yeah. Uncharted is a franchise we love – that the studio loves, I love, and [Uncharted 4 co-lead designer] Kurt loves. It’s a world we want to see more of. So I can certainly say that.”