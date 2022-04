De laatste tijd zijn er meerdere hints online verschenen dat Godzilla en King Kong naar Call of Duty: Warzone zullen komen. Tevens waren er de nodige geruchten die in die richting wezen en hoewel een officiële aankondiging nog altijd uitblijft, zijn er nu ook ondersteunende afbeeldingen op het PlayStation Network verschenen.

PlayStation Game Size heeft de bovenstaande afbeelding van het PlayStation Network geplukt, die bij een aanstaande update voor de game hoort. Dit maakt deel uit van update 1.57 en zoals je kunt zien zal Operation Monarch op 11 mei van start gaan. Oftewel, de twee iconische monsters komen inderdaad naar de shooter.

Wat we precies van het cross-over evenement mogen verwachten is echter niet duidelijk, daar horen we naar verwachting snel meer over. Dit vanwege het feit het officiële Call of Duty account ook een teaser heeft gedropt.