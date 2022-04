Het simulator genre kent al geruime tijd een flinke opmars en we zien met enige regelmaat nieuwe titels die hieronder vallen. Onlangs kwam bijvoorbeeld de restaurant simulator Chef Life voorbij, waarin je als Franse chef je klanten moet bedienen. Het genre zal nu opnieuw een titel rijker worden, en in deze game mag je de proteïnerijke ingrediënten zelf gaan halen.

In Way of the Hunter zal je op realistische wijze op diverse prooien moeten jagen. Dit alles gebeurt in een open wereld en je hebt de keuze uit twee grote gebieden van 140 vierkante kilometer in Noord-Amerika of Europa. Je staat in de schoenen van een jager die de jagershut van zijn grootvader geërfd heeft, die op zijn beurt weer hoogwaardig vlees verkocht. Deze traditie moet jij in ere zien te houden en dus moet je op allerlei wild gaan jagen.

Je maakt gebruik van allerlei realistische uitrustingen, waaronder wapens, vizieren, gereedschappen en meer. Verder zal je ook rekening moeten houden met allerlei factoren wanneer jij je wapen afvuurt, zoals windkracht en afstand. Verder kan je de wereld samen met een vriend of vriendin verkennen en jagen in online coöperatieve sessies. Volgens ontwikkelaar Nine Rocks Games is dit het begin van een nieuwe franchise en het voorlopige resultaat ziet er best goed uit zoals je hieronder kan zien.

Way of the Hunter is voor de PS5, Xbox Series X|S en pc in ontwikkeling. Een releasedatum is nog niet bekend.