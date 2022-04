Eerder dit jaar werd Klonoa: Phantasy Reverie Series aangekondigd tijdens de Nintendo Direct, toen voor de Nintendo Switch en andere platformen. Die andere platformen werden echter niet specifiek genoemd, waardoor dat nog even afwachten was. Bandai Namco heeft hier nu meer duidelijkheid over gegeven, zo verschijnt deze collectie voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc via Steam.

De release staat gepland op 8 juli later dit jaar en dat wordt de eerste keer in veertien jaar dat we deze platform-mascotte van weleer weer in actie zullen zien. Klonoa: Phantasy Reverie Series brengt ons Klonoa: Door to Phantomile en Klonoa 2: Lunatea’s Veil in een nieuw jasje op hedendaagse consoles. Bekijk hieronder nogmaals de trailer om te zien wat voor moois deze game in petto heeft.