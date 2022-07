Volgende week kunnen fans van Klonoa weer met hun favoriete personage aan de slag en nieuwkomers kunnen kennismaken met ‘The Dream Traveller’. Als de remasters van het eerste en tweede deel een succes zijn, dan is het mogelijk dat we meer van de held zullen gaan zien.

Producer Ryo Ishida heeft tegenover Lock-On aangegeven dat het doel van Klonoa: Phantasy Reverie Series is om gamers weer bewust te maken van het personage. Mocht dit een succes worden, dan is er de mogelijkheid om uit te gaan breiden. Dit kan in de vorm zijn van meer remasters, maar het kan ook eventueel leiden tot een compleet nieuw deel.

“With Klonoa, since there’s been large gaps between the release of the games, at this 25th anniversary’s timing, we decided to release this title so people can play the original [games] first. And if this remastered version is loved by the community, there might be opportunities to further expand the Klonoa IP and do other remasters of other titles as well.”

De doelgroep waar Klonoa: Phantasy Reverie Series zich hoofdzakelijk op richt, zijn gamers die de originele eerste twee delen hebben gespeeld. De lange afwezigheid van Klonoa heeft deze gamers er namelijk niet van weerhouden om hun liefde voor de franchise uit te spreken. Hierdoor werd de terugkeer van Klonoa mogelijk.

Toch zijn er wat aanpassingen gedaan, waardoor Klonoa: Phantasy Reverie Series ook in het oog zal springen van nieuwkomers. De producer hoopt dat er hierdoor veel meer fans van Klonoa bij zullen komen.