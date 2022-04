Het concept van free-to-play games is zoals de benaming eigenlijk al zegt: games die je gratis kunt spelen. Dit is een term die de laatste jaren behoorlijk in opkomst is geweest, want het is een rendabele route gebleken voor de nodige ontwikkelaars en uitgevers. Titels als Fortnite, Call of Duty: Warzone, maar ook Apex Legends en League of Legends zijn anno 2022 absolute hoogvliegers.

Deze games halen hun inkomsten voornamelijk uit de microtransacties die plaatsvinden in de in-game store. Het is in vrijwel elke titel mogelijk om bijvoorbeeld skins of cosmetische extra’s te kopen, waarmee je meer uniek het strijdtoneel kan betreden. Belangrijk is dat de grote titels dit niet omtoveren naar pay-to-win, wat in het verleden nog weleens voorkwam en dus voor oneerlijke situaties wist te zorgen.

De industrie heeft inmiddels genoeg geleerd van dit concept om de juiste benadering toe te passen en de primaire inkomstenbron zit hem tegenwoordig – afhankelijk van de game – vooral in de zogeheten Battle Pass. Tegen een tientje krijg je een pas met 100 of meer levels (Tiers genoemd) die je kunt vrijspelen. Een beetje goede Battle Pass voorziet je ook in valuta, waardoor je eigenlijk kosteloos nieuwe passen kunt kopen bij de introductie.

En zo doet een game de betiteling free-to-play eer aan, want het is mogelijk om een game volledig gratis te spelen. Het is aan jou of je er geld in stopt en als je dat doet, dan krijg je meer customize opties tot je beschikking, je gaat er echter niet beter door spelen. Dit is een succesvol model gebleken, maar de gok is altijd of de spelers er genoeg in blijven investeren en met een flinke groei van titels in het free-to-play segment de laatste jaren, is de concurrentie moordend.

Inkomsten zijn hoe dan ook belangrijk, dat stelt een ontwikkelaar of uitgever in staat het platform te onderhouden. Die inkomsten komen ergens vandaan en een nieuwe suggestie is het mogelijk maken van in-game advertenties. Zowel Microsoft als Sony zouden bezig zijn met een programma om advertenties in gratis te spelen games te verwerken. Dit is natuurlijk voer voor discussie, want eerdere pogingen daartoe – in betaalde games weliswaar – kwam uitgevers vaak op een stortvloed van kritiek te staan.

In free-to-play is de nuance natuurlijk dat je gratis van de diensten gebruik kunt maken en als jij je niet inlaat met microtransacties of een Battle Pass, dan verdient men niets aan jou. In ruil daarvoor zouden advertenties dan een middel zijn om toch wat extra inkomsten te genereren. Zodoende ook de stelling van deze week dat een dergelijk programma niet meer dan logisch is, het is een vanzelfsprekende evolutie van de markt en dat zullen we moeten accepteren. Sterker nog, in de mobiele gamesindustrie is het geen onbekend fenomeen.

Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre deze advertenties in de praktijk dan echt gepusht gaan worden. Rondrennen op Caldera met een reclamebord van Coca Cola op de achtergrond past ergens misschien nog wel in de setting, maar het wordt natuurlijk irritant als er pop-ups in het menu naar voren komen. De uitdaging zit hem dus vooral in de plaatsing ervan zonder spelers er té veel lastig mee te vallen en dat is niet in elke game even gemakkelijk.

Interessant is natuurlijk dat Sony en Microsoft, maar eventueel ook uitgevers op een ander vlak weer wat kunnen verdienen. Want als je dit absoluut niet wilt hebben, kun je bijvoorbeeld voor een premium optie kiezen, waarbij je tegen betaling juist niet met reclames geconfronteerd wordt. Zo ligt de bal volledig bij jou als speler, daar waar er een extra inkomstenstroom is voor de industrie, wat gunstig kan zijn voor de ontwikkeling van het platform.

Daarbij komt nog dat ook wat kleinere ontwikkelaars hierdoor een betere kans krijgen. Het is voor de EA’s, Ubisofts en Activisions van deze wereld eenvoudig om een free-to-play game aan de man te brengen vanwege de diepe zakken die ze hebben voor marketing. Dat gaat niet op voor een indie ontwikkelaar, die maar moet zien of de game aanslaat. Indien niet, dan is het gelijk klaar. In een situatie met een secundaire inkomstenstroom via dergelijke advertenties, geeft dat ontwikkelaars in het indie segment een terugvalbasis, wat hen in staat stelt meer ondersteuning te leveren of juist risico te nemen.

Het laatste is natuurlijk volledig speculatief, maar je begrijpt wel waar we naartoe willen. Mochten er advertenties in free-to-play games opduiken via Sony en Microsoft, dan is dat niet meer dan logisch en iets wat we moeten accepteren. We krijgen er een gratis game voor terug en dat is per definitie al winst. Mee eens, heb je een andere kijk op dit verhaal of ben je het er totaal mee oneens? Je kan het zoals gewoonlijk hieronder laten weten!