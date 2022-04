Gran Turismo Sport heeft jarenlang uitstekende ondersteuning gekregen met veel updates en extra content in de vorm van onder meer auto’s en circuits. Met Gran Turismo 7 zal Polyphony Digital die lijn waarschijnlijk doortrekken en producer Kazunori Yamauchi heeft nu laten weten dat er voor komende week nieuwe content op de planning staat.

In een bericht op Twitter meldt Yamauchi dat er in de komende week een update voor Gran Turismo 7 wordt uitgebracht. Daarbij deelt hij ook een afbeelding waarop de silhouetten van drie auto’s te zien zijn. Deze manier van teasen gebruikte Yamauchi ook al voor Gran Turismo Sport. In de komende dagen kunnen spelers dus drie nieuwe wagens verwachten. Kun jij uit de silhouetten opmaken om welke auto’s het gaat?

Wat de update naast de nieuwe auto’s nog meer brengt is nog niet bekend. Ook heeft Yamauchi niet gemeld wanneer de update precies verschijnt, maar vermoedelijk is dit morgen. Eerder werd namelijk duidelijk dat er op 25 april serveronderhoud voor Gran Turismo 7 plaatsvindt, dus het lijkt logisch dat dit moment ook wordt aangegrepen om de update uit te brengen. Zodra er meer details bekend zijn, laten we het natuurlijk weten.