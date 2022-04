Sinds kort beschikt PlayStation ook over een pc-afdeling, die voormalige PlayStation exclusieve titels ook beschikbaar maakt voor pc-gamers. Days Gone, Horizon: Zero Dawn, God of War… het zijn slechts enkele games die na Sony’s console ook het al dan niet groenere gras van de pc hebben opgezocht. En er zullen er ongetwijfeld nog heel wat volgen.

PlayStation zoekt volgens een nieuwe jobadvertentie namelijk een senior director om “de (commerciële) strategie” van hun pc-afdeling in goede banen te leiden. Zo hoopt Sony na verloop van tijd een grote(re) speler te worden op de pc-markt. Eén blik op de immense catalogus van PlayStation-games leert ons dat dit absoluut een meerwaarde zou zijn.