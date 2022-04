Het is al even bekend dat Activision werkt aan een opvolger voor Call of Duty: Warzone en die game zal ergens eind dit jaar of begin volgend jaar moeten verschijnen. De ontwikkeling verloopt min of meer synchroon met Call of Duty: Modern Warfare II en daarmee herhaalt Activision in principe het proces van 2019/2020.

Afgezien van het feit dat we weten dat Activision aan een nieuwe Warzone werkt, tasten we verder nog volledig in het duister. Wel weten we nu dat de game nog dit jaar officieel aangekondigd zal gaan worden en dat betekent natuurlijk dat we meer gaan zien.

“The new free-to-play Warzone experience, which is built from the ground-up alongside the premium game, features groundbreaking innovations to be revealed later this year.”

Of de onthulling gelijktijdig zal plaatsvinden met die van Call of Duty: Modern Warfare II is echter afwachten. Dat die onthulling niet lang meer op zich laat wachten, wordt door verschillende geruchten gesuggereerd. Daarnaast is Infinity Ward, de ontwikkelaar, afgelopen vrijdag op Twitter op zwart gegaan.

Althans, als de afbeelding die als header gebruikt wordt opgelicht wordt, lijkt er een silhouet van Ghost te zien te zijn. Met andere woorden: de ontwikkelaar is begonnen met het teasen en dat betekent simpelweg een aanstaande onthulling.