Call of Duty: Modern Warfare was in 2019 een knaller van jewelste. Niet alleen was de game op zichzelf erg goed, het verkocht ook uitstekend. Het is dus niet gek dat Infinity Ward bezig is met een opvolger en die moet eind dit jaar verschijnen.

Bij de bekendmaking van de financiële cijfers heeft de uitgever over dit nieuwe deel gesproken en ze leggen de lat hoog. Volgens Activision is deze nieuwe game de meest geavanceerde ervaring in de franchise tot op heden. Daarbij stellen ze ook dat de nieuwe Warzone, die gelijktijdig gemaakt wordt, vanaf de grond af aan wordt opgebouwd met daarbij enorme innovaties bevat.

Dat belooft dus veel goeds, maar het is natuurlijk afwachten of Infinity Ward het ook allemaal waar weet te maken.