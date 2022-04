Bethesda heeft al twee delen uitgegeven in de ‘Into the Starfield’-videoserie en daar is nu de derde bijgekomen. Hierin gaat de ontwikkelaar dieper in op de audio van de game.

Er wordt vaak naar graphics gekeken als het gaat om de sfeer van de game, maar geluid is net zo belangrijk om een bepaalde atmosfeer te creëren. Hier is Bethesda maar al te alert op en schenkt daarom veel aandacht aan de audio van Starfield.

Wat ze in gedachten hebben voor de aankomende actie-RPG wordt in de onderstaande video uit de doeken gedaan.