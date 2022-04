Rocket League kwam in 2015 uit, maar is nog steeds zeer populair. 2K Games is hier waarschijnlijk zo van onder de indruk, dat zij bezig zijn met een game die ‘geïnspireerd’ is door de eerder genoemde titel.

Bekende insider Tom Henderson laat op Exputer weten dat 2K Games bezig is met Gravity Goal. Deze game volgt hetzelfde principe als Rocket League, alleen bestuur je nu TRON-achtige motoren. Tevens kan je gebruik maken van ‘discs’, die je naar je tegenstander kan werpen om schade te veroorzaken. Het TRON-thema wordt niet alleen voor de motoren gebruikt, ook de omgevingen zien er futuristisch uit met felle kleuren.

Gravity Goal zou vorig jaar al een gesloten alpha hebben afgewerkt, dus het is heel goed mogelijk dat de game dit jaar wordt onthuld. De nieuwe concurrent voor Rocket League zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.