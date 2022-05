Games komen tegenwoordig met een hoop features en mogelijkheden wat uiteenloopt van multiplayer tot het maken van eigen content. Het is allemaal bedoeld om je zoveel mogelijk waar voor je geld te geven en de community bezig te houden. Na verloop van tijd kan het echter zijn dat bepaalde elementen uitgeschakeld worden. Hetgeen veel voorkomt is dat servers op den duur uitgeschakeld worden, dit omdat het aantal spelers te laag ligt of omdat de kosten domweg niet rendabel meer zijn.

Dit hoeft zich niet alleen tot uitsluitend de multiplayer te beperken, het kan ook om een ander onderdeel van de game gaan. Een goed voorbeeld daarvan is dat The Coalition afgelopen week liet weten dat ze de Map Builder uit Gears 5 zouden halen. Dit zodat ze de resources die het vereist elders kunnen inzetten. Jammer voor de fanatieke gebruikers van deze functie, maar de ontwikkelaar kwam wel met een nette compensatie: de gekoppelde Achievements werden aan iedereen toegekend.

En dat is een interessant punt van discussie. Door deze actie van The Coalition, is het voor iedereen nog steeds mogelijk om 1.000 gamerscore te halen in Gears 5. De spelers die de Achievements die gekoppeld waren aan de Map Builder niet hadden, hebben die automatisch toegekend gekregen. Zo valt niemand buiten de boot die later instapt en alsnog graag naar de maximale score toewerkt. Maar ook voor spelers die de Achievements reeds hadden, was er een compensatie in de vorm van 10.000 in-game Coins.

Dit is een aanpak die we zelden zien, want vaak worden servers of functies na geruime tijd uitgeschakeld en dan is er in dat opzicht niets meer te behalen qua Achievements of Trophies. Nu verschijnen er zo ontzettend veel games, dat consumenten vaak een backlog hebben. Als die ene game pas na jaren aan de beurt is en die bevalt zo goed, dan kan je de motivatie hebben om voor de 1.000 gamerscore of de platinum Trophy te gaan. Als bepaalde functionaliteiten echter niet langer werken, kan je het vergeten.

En dat is best jammer, want je kan niet van elke gamer verwachten dat een game gelijk gespeeld wordt bij de release of kort daarna. Het zou daarom juist schappelijker zijn om zoals The Coalition doet, spelers de Achievements of Trophies toe te kennen die na een bepaalde aanpassing in de game niet meer op de natuurlijke manier te behalen zijn. Niets is immers zo vervelend als je fanatiek verzamelaar bent en vast komt te zitten omdat servers of functies offline zijn.

De andere discussie is natuurlijk of er ĂĽberhaupt online Achievements en Trophies in games moeten zitten, want het is onvermijdelijk dat de servers eens uit de lucht gaan. Het is natuurlijk een minimaal onderdeel van een spel, maar in feite haal je natuurlijk een segment weg waar de consument voor betaald heeft. Nu heeft daarover klagen geen zin, want dat servers offline gaan is een onderdeel van de voorwaarden die je accepteert. Maar enige compensatie richting spelers in het Achievements/Trophies perspectief zou dan niet gek zijn.

The Coalition mag wat dat betreft geprezen worden voor z’n aanpak, maar dat brengt ons ook bij de kern van deze Jouw mening. Moeten ontwikkelaars inderdaad Achievements en Trophies toekennen als die niet meer op een normale manier behaald kunnen worden? Of is dat echt iets voor de gamer onder het mom van ‘had je er maar eerder bij moeten zijn’? Denk je er weer net wat anders over? Het kan allemaal en dat biedt weer ruimte voor een interessante discussie. Laat je wat dat betreft hieronder horen.