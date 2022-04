Ontwikkelaar The Coalition heeft aangekondigd de Map Builder uit Gears 5 weg te halen, waardoor het niet langer mogelijk is om zelf maps voor de game te maken. Door dit te doen ontstaat er meer ruimte voor de ontwikkelaar om zich op toekomstige projecten te gaan richten.

Hoewel de ontwikkelaar niet specificeert wat er dan qua ruimte precies vrijkomt, heeft het mogelijk te maken met dat de feature de nodige aandacht qua onderhoud, moderatie en meer vereiste, waardoor dat nu niet langer noodzakelijk is.

Om de spelers van de game tegemoet te komen, zal The Coalition iedereen de Achievements toekennen die met deze modus gemoeid gaan. Hierdoor is men alsnog in staat om de game 100% te voltooien wat de Achievements betreft.

Spelers die de Achievements al hebben, krijgen als compensatie 10.000 in-game Coins.