Extra geld verdienen in GTA Online deze week en je bent geïnvesteerd in Special Cargo en Gunrunning Sell Missions? Dan loont het om daar zeker de komende dagen in te duiken, want je krijgt een boost van 50% op de beloningen die hierop van toepassing zijn, ofwel GTA$ en RP.

Bij Client Jobs krijg je dubbel GTA$ en RP uitgekeerd en dat neemt toe naar driedubbel bij Sumo (Remix) en Roadgame, mits je deelneemt uiteraard. De wekelijkse GTA Online update is verder niet heel erg omvangrijk, gezien andere punten de volgende zijn:

De Lucky Wheel Top Prize van deze week: de Annis Euros

De Prize Ride voor vijf opeenvolgende dagen in de Top 3 van de Pursuit Series is de Pegassi Zentorno

Test Rides: de Dewbauchee Champion, Lampadati Tigon en de Ocelot Jugular

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S: Hao’s Premium Test Ride is de Pegassi Weaponized Ignus

Aan kortingen ontbreekt het uiteraard ook niet. Zo is er momenteel 30% korting van kracht op Executive Offices, Bunkers, Nightclubs, alle MC Businesses en de Benefactor Terrorbyte. Ook voertuigen zijn weer met korting verkrijgbaar en degene die nu in de aanbieding zijn, zijn de onderstaande:

Överflöd Entity XXR – 30% korting

Ocelot Ardent – 40% korting

Truffade Adder – 40% korting

Obey Omnis – 40% korting

Dewbauchee Seven-70 – 40% korting

Invetero Coquette BlackFin – 50% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming en deze week GTA Online spelen ontvangen een bonus van GTA$100K.