Ryu Ga Gotoku Studio werkt momenteel aan heel wat projecten, waarvan eentje uiteraard de volgende Yakuza game is. De game, die als werktitel ‘Yakuza 8’ heeft meegekregen, zal het verhaal van Ichiban Kasuga verderzetten, enkele jaren na de gebeurtenissen van Yakuza: Like a Dragon. Veel weten we nog niet over de game in kwestie, maar Masayoshi Yokoyama, de baas van RGG Studio, gaf een kleine update tijdens een recente livestream.

De ontwikkeling van Yakuza 8 zou vlot verlopen en momenteel wordt de climax van het verhaal geschreven. Sommige acteurs zijn bovendien al begonnen met hun opnames, dus er is zeker en vast vooruitgang. Een releasedatum is echter nog niet duidelijk, maar meer info hierover volgt in de loop van dit jaar.

Weinig concrete info, dus zit er niets anders op dan afwachten. In de tussentijd kan je echter wel nog steeds aan de slag gaan met het erg geslaagde Yakuza: Like a Dragon, als je dat nog niet gedaan zou hebben tenminste.