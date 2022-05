Over ruim een maand kunnen we de Xbox & Bethesda Games showcase bekijken. Dat we meer over Starfield te weten gaan komen is reeds bevestigd, maar wat staat ons nog meer te wachten? Tijdens een recente aflevering van de Xbox Two podcast kwamen er een aantal interessante dingen naar buiten. Zo moet de nieuwe Forza Motorsport momenteel al in beta zijn en komt de game ook gewoon nog naar de Xbox One.

Dit nieuws is naar buiten gekomen dankzij Reddit-gebruiker Zorpalweapon, die ook meteen de twee bovenstaande screenshots heeft vrijgegeven. De moderator van de subreddit heeft bevestigd dat de bron legitiem is. We hebben ‘gerucht’ voor de zekerheid in de titel gezet, maar aangezien de game reeds officieel is aangekondigd en al een korte teaser kreeg, zit er ongetwijfeld snel meer nieuws aan te komen.