De games van 2022 | Starfield – Bethesda staat vooral bekend om The Elder Scrolls en de Fallout franchise. Sterker nog, menig Bethesda fan kijkt halsreikend uit naar de nieuwe The Elder Scrolls game. Deeltje 6 om precies te zijn, maar helaas zal dit nog even duren. Tot die tijd moeten we het doen met een nieuwe IP van Todd Howard. De beste man die Skyrim meerdere malen ons door de strot heeft weten te duwen, zoekt dit keer de ruimte op. Starfield is een Xbox exclusive, die geen elven of dwergen bevat of mutanten en Deathclaws. Geheel nieuw soort gespuis en allerlei ruimte koloniën met inwoners die je het leven zuur zullen maken.

Starfield – Zoals we het gewend zijn van de vele Bethesda games, zul je uiteraard beginnen met het maken van je eigen personage. Als je eenmaal tevreden bent met je creatie, stap je een ruimteschip in en kan je onderzoek tocht beginnen. Volgens Todd Howard zal Starfield een ongelooflijk grote game zijn, de meeste ambitieuze die zij ooit hebben gemaakt. Zo wordt de vergelijking met een Skyrim in de ruimte al snel gemaakt. Alleen is er nu geen middeleeuwse setting, maar speelt de game zich ongeveer 300 jaar in de toekomst af. Steden als New Atlantis, Neon en Akila smeken om bezocht te worden, waar je veel quests kunt volgen.

Je hebt ook te maken met verschillende facties. Als voorbeeld heb je de United Colonies, Xenofresh Corporation en de Freestar Collective. Elk van deze groepen hebben hun eigen cultuur, dus als je ze tegenkomt heb je een hoop om naar te kijken. Jijzelf begint bij de Constellation, wat een beetje de basis factie is in de game. Uiteindelijk heb je de keuze om te belanden waar je maar wilt, hetzij bij een andere factie of gewoon ergens verdwalen in de ruimte. Er is ook gehint naar eventuele ruimtegevechten, maar het is nog afwachten op meer details hieromtrent. Wel is al verklapt dat er meer dan het dubbele aantal dialogen in Starfield zitten verwerkt ten opzichte van Skyrim. Maak je borst dus maar nat!

Voorlopige verwachting: De game is sinds 2015, meteen na Fallout 4, in ontwikkeling gegaan. Dat is een behoorlijk lange tijd, dus de verwachtingen zullen ook torenhoog zijn. Een open wereld game van Bethesda is altijd een ervaring. Denk aan de vele bugs en glitches die voor lachwekkende taferelen kunnen zorgen, maar vooral ook de sfeer en personages die de games rijk zijn. Omdat het in dit geval een nieuwe IP betreft, is de interesse alleen maar groter. Het idee dat je de ruimte kan ontdekken met de diepgang in gameplay die we kennen van een The Elder Scrolls V: Skyrim of Fallout 4, lijkt op papier een feest.