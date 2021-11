Special | The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – The Elder Scrolls V: Skyrim is een waar fenomeen binnen gaming. Het is ook bijna een meme op zichzelf geworden, want de game is tegenwoordig bijna in elke vorm die je je maar kunt verzinnen speelbaar. Het begon op de PlayStation 3 en Xbox 360, daarna werd de game speelbaar op de PlayStation 4 en Xbox One, er kwam een Special Edition uit die overigens ook speelbaar was op de Nintendo Switch, en nu kunnen we er op de huidige generatie consoles uiteraard ook weer van genieten. Ditmaal betreft het de Anniversary Edition van Skyrim. Na 10 lange jaren zou je bijna denken dat iedereen de game al heeft gespeeld. Geen zorgen, Todd Howard zal er alles aan doen totdat elk mens op de wereld op z’n minst een keertje Fus Ro Dah! heeft uitgeschreeuwd. Dus ja, ook nu weer een nieuwe uitgave van Skyrim om dit te verwezenlijken…

Fus Ro Dah!

Mocht je onverhoopt een van de mensen zijn die Skyrim nog geen kans heeft gegeven of zelfs niet weet wat het eigenlijk is, dan hier nog even een kort overzicht. Je waant je in de provincie Skyrim, op een koets naar de plek Helgen waar je laatste adem uitgeblazen zal worden. Je kop zal op een houtblok komen te liggen, waarna een beul je… een kopje kleiner maakt. Voordat je dit doet mag je via de uitgebreide character creator een personage aanmaken van een ras naar keuze. Zo heb je de Dunmer (Dark Elves), Bosmer (Wood Elves), Altmer (High Elves), Argonians (hagedismensen), Breton, Imperials, Khajiit (geboren oplichters), Orsimer (de lelijkerds ofwel Orcs), Redguards en de officiële bewoners van Skyrim, de Nords. Dit laatste is interessant, want in Skyrim is er namelijk een kleine oorlog gaande tussen de Stormcloaks (Nords) en de Imperials, die voor de vrijheid van het land vechten. Maar goed, wat maakt het ook uit, dood ga je toch. Of niet? Ineens vliegt er een draak voorbij die de executie plek omtovert tot een royale BBQ midden in de winter.

Je grijpt je kans, je ontsnapt uit Helgen, baant je een weg door een grot heen. Eenmaal hieruit gekropen, sta je daar in je stinkende kloffie in de frisse natuur. Uitkijkende over een natuurgebied, waar je heen kan en kan gaan en staan waar je maar wilt. Skyrim ligt aan je voeten om verkend te worden. Maar goed, die draak is wel vervelend en vliegt nog ergens rond. Als je hier onderzoek naar doet, kom je erachter dat er nog meer van deze vliegende hagedissen zijn. Na een ontzettend onsympathieke kennismaking in de stad Whiterun, moet je het lokale gepeupel helpen om van zo’n willekeurige draak af te komen. Eenmaal het schubdier afgeslacht te hebben, neem jij op mysterieuze wijze zijn ziel op, kijkt iedereen je raar aan en roepen een paar stemmen van een berg je op even langs te komen. Om het maar gelijk duidelijk te maken: jij bent een Dragonborn, een kerel die vet goed tegen draken kan vechten. Die draak in het begin? Ja, dat is Alduin die van plan is de wereld te vernietigen en jij moet hem tegenhouden met je sterke adem.

Grandioze open wereld met nu nog meer content

De rest van de game zullen we maar niet bespreken. Niet omdat iedereen dit al kent en er moe van wordt, maar omdat de mensen die onder een steen hebben geleefd en het in deze tijd willen gaan spelen, nog een leuk avontuur tegemoet gaan. Want ja, alles doen en laten wat je wilt in een grote open wereld blijft vermakelijk. En dat is ook de kracht van Skyrim, waardoor je ook dit keer met het opstarten van de game er weer zin in krijgt om erop uit te trekken. Met de Anniversary Edition krijg je daar de Creation Club bij. Een samenwerking tussen Bethesda en modders, die geweldige content hebben gecreëerd en wat nu is toegevoegd aan deze editie van Skyrim. Dat is nogal wat, je krijgt namelijk echt een hoop content waar je uren lang zoet mee zal zijn, maar ook nieuwe wapens, armor en spul in elk soort andere categorie die game rijk is.

Een nieuwe gameplay mechanic is dat je nu ook kan vissen in Skyrim. Je zult specifieke plekken moeten vinden en toegang moeten hebben tot ‘fishing supplies’, voordat je echt aan het vissen kunt gaan. Ook moet je, uiteraard, een vishengel in je klauwen hebben zoals je dat hebt met een zwaard. Ja, je kan er dus ook mee vechten en wij hebben er een paar wolven een kopje kleiner mee geslagen. Het vissen zelf is een beetje een teleurstelling, gezien je een tijd moet wachten tot je beet hebt, het rechterpookje naar je toe trekt en op je Xbox controller op de knop drukt. Dan heb je beet en kan je bij een vissershut je buit inleveren. Het is wat het is om het zo maar te zeggen. Je hebt nu ook de mogelijkheid om de game in een Survival modus te zetten, waarbij eten, slaap, beperkte stamina, rekening houden met warmte/kou, enzovoorts van toepassing zijn. Maar buiten dat om heb je ook nog toegang tot de mods en alle downloadbare content (Dawnguard, Hearthfire en Dragonborn).

Iets meer polish… zeker na 10 jaar

Kort gezegd is het eigenlijk gewoon Skyrim: Special Edition, maar met een extra toegang tot de current-gen perikelen en Creation Club content. Want ja, je hebt twee manieren om de Skyrim: Anniversary Edition in huis te halen. Als volledig pakket voor € 54,99 of je kunt je Special Edition voor € 19,99 (€ 17,99 met Game Pass) upgraden. De grafische upgrades zijn niet echt denderend, want de game draait op de Xbox Series X (de versie die we hebben getest) op [email protected] Gezien dit eigenlijk al op de Xbox One X zo was, is het niet heel interessant. Wel zijn we hier en daar tegen een probleempje aangelopen. Zo is door Skyrim traverseren op je paard een verschrikking. De camera lijkt aan Parkinson te lijden, gezien je hele beeld extreem stottert. De framerate krijgt soms ook een optater, bijvoorbeeld als je een dorpje inwandelt daalt dit behoorlijk. Raar, een game van 10 jaar geleden die niet stabiel kan draaien (inclusief een crash) op de huidige generatie… Het blijft wel nog altijd leuk om wat glitches te zien, zoals uit de lucht vallende mammoeten.

Conclusie

De nieuwe toevoeging van de Survival modus is erg leuk, maar de Creation Club is eigenlijk hetgeen waarom je deze editie zou willen spelen. De content is tof, maar ook in een grote hoeveelheid aanwezig. Mocht je nog geen versie van The Elder Scrolls V: Skyrim in bezit hebben, dan is het natuurlijk logisch om het volledige pakket aan te schaffen, maar verstandiger is een goedkopere versie van de Special Edition te regelen en deze te upgraden. Maar goed, we snappen dat het voor het overgrote deel van de fans, dat het na zoveel jaar Skyrim wel echt tijd is voor iets nieuws. Toch zijn we wel eerlijk en dat is dat het altijd weer fijn is om op avontuur te gaan in het prachtige Skyrim dat we kennen sinds 2011.